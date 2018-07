Um executivo sênior do Google disse nesta segunda-feira, 11, que a companhia estava notificando usuários que foram alvos de 4 mil ataques cibernéticos por mês.

Durante conferência de tecnologia da revista Fortune em Aspen, no Colorado, a vice-presidente do Google e integrante do conselho da Alphabet, Diane Greene, mencionou o número enquanto elogiava a proeza do Google na segurança.

O líder em buscas na internet, que desenvolve o sistema móvel Android e também oferece e-mail e uma variedade de aplicações para consumidores, tem sido o primeiro a notificar seus usuários sobre espionagem de governos. Outros, incluindo a Microsoft, estariam seguido o mesmo caminho.

O Google havia dito anteriormente que estava emitindo milhares de alertas todos os meses e que usuários frequentemente melhoravam suas configurações de segurança em resposta.