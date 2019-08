Foto: Bruno Capelas/Estadão KondZilla, nome artístico do produtor Konrad Dantas, é o novo líder do YouTube brasileiro. Com vídeos de funkeiros como MC Guime, MC Fioti (na foto, do clipe "Bum Bum Tam Tam") e MC Bola, KondZilla tem hoje 29,6 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão Com cerca de 27,8 milhões de inscritos, o piauiense faz vídeos de humor e se descreve como o ‘lampião do YouTube’. Era o líder do YouTube brasileiro desde outubro de 2016, mas perdeu o posto em fevereiro de 2018 para KondZilla.

Foto: Reprodução Um dos primeiros youtubers de sucesso do País, Felipe Neto voltou a crescer muito nos últimos tempos e chegou a 19,9 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão Comandado por Julio Cocielo, o ‘Canalha’ fala sobre comportamento e também tem vídeos de games para 16 milhões de fãs

Foto: Matheus Mans/Estadão Outro youtuber que se aventurou pelos livros, Pedro Afonso Rezende faz vídeos do game ‘Minecraft’ – além de paródias e crônicas do seu cotidiano – para 15,9 milhõesde pessoas

Foto: Matheus Mans/Estadão Com nomes como Fábio Porchat e Gregório Duvivier, o ‘Porta’ faz esquetes de humor e já virou série e filme. Foi durante um bom tempo o canal líder no Brasil, mas teve seu crescimento estagnado nos últimos anos. Tem 14 milhões de fãs.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Irmão de Felipe Neto, LuccasNeto tem hoje 13,6 milhões de inscritos, com forte apelo para o público infantil.

Foto: Matheus Mans/Estadão Canal voltado para o jogo Minecraft, o Authentic Games é o nono com mais seguidores e já conta com 13,2 milhões de inscritos.

Foto: Bruno Capelas/Estadão O GR6 Explode é uma das principais novidades da lista de canais mais seguidos do Brasil. Com clipes de funk de artistas como o MC Livinho, ele tem 12,5 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão O canal fala sobre a vida e o dia a dia de Kéfera Buchmann. Tem 11,1 milhões de inscritos e já rendeu até dois livros best-seller.

Foto: Matheus Mans/Estadão Comandado por Felipe Castanhari, o Nostalgia fala sobre temas... nostálgicos, como Pokémon, Animatoons e Castelo-Rá-Tim-Bum. Tem 10,8 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão O Você Sabia? fala sobre curiosidades e fatos interessantes sobre todos temas imagináveis: Tinder, fantasmas, legislação. Tem 10,4 milhões de inscritos.

Foto: Galinha Pintadinha Expoente do YouTube infantil, a Galinha Pintadinha tem 10,3 milhões de inscritos. É o canal com menos vídeos do top 20: apenas 44.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Principal canal de dança do País, a Cia. Daniel Saboya tem 10,3 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão Assim como o Porta dos Fundos, o canal Parafernalha apresenta pequenas situações com resoluções divertidas. Já conta com 10,1 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão É um canal que ensina de tudo: mandar mensagem secreta em garrafas, fazer um vaso de planta de Bulbassauro e, até mesmo, construir sua própria máquina de doces. Tem 9,9 milhões de inscritos.

Foto: Bruno Capelas/Estadão O canal Am3nic é outro que aposta nos vídeos inspirados em Minecraft para crescer. Tem 9,7 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão Também apresenta cenas de comédia, assim como Porta dos Fundos e Parafernalha. Tem 9,6 milhões de inscritos.

Foto: Matheus Mans/Estadão Comandado por Christian Figueiredo, o Eu Fico Loko mostra o dia a dia do rapaz. Conta com 9,6 milhões de inscritos.