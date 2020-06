Google pagará empresas de mídia por conteúdo

O Google anunciou nesta quinta-feira, 25, que vai começar a pagar às empresas de mídia por conteúdo de alta qualidade. O programa, que deve estar disponível ainda este ano, começará com empresas do Brasil, da Alemanha e da Austrália.

"Hoje, estamos anunciando um programa de licenciamento para pagar às empresas de mídia por conteúdo de alta qualidade, que serão parte de uma experiência a ser lançada ainda este ano", disse Brad Bender, vice-presidente de notícias do Google, em um post em um blog. "Começaremos com alguns países ao redor do mundo, e outros virão em breve."

Inicialmente, os grupos que serão pagos pelo seu conteúdo são os brasileiros Diários Associados e A Gazeta (ES), os alemães Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit e Rheinische Post, e os australianos Schwartz Media, The Conversation and Solstice Media.

O novo produto estará disponível no Google Notícias e no Discover. Bender disse que o Google também se ofereceria para pagar pelo acesso de usuários a artigos pagos no site de empresas.

Em abril, a autoridade de concorrência da França ordenou que o Google pagasse aos editores franceses o uso de seu conteúdo, enquanto a Austrália disse que obrigaria a empresa e o Facebook a compartilhar receitas de publicidade com grupos de mídia locais.

A gigante da internet há anos tenta se defender das demandas de pagamento de empresas de mídia de todo o mundo em troca do uso de seu conteúdo, com grupos europeus entre seus críticos mais ferozes.

