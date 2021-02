Na França, Google fecha acordo com publicações jornalísticas

O Google pagará US$ 76 milhões ao longo de três anos a um grupo de editoras francesas para encerrar uma disputa sobre direitos autorais que já dura mais de um ano, mostraram documentos vistos pela Reuters.

Os dois documentos incluem uma estrutura que estipula que o Google pagará US$ 22 milhões anuais no total a um grupo de 121 veículos jornalísticos da França após, assinar acordos de licenciamento individuais com cada um deles.

O segundo documento é um acordo sob o qual o Google concorda em pagar US$ 10 milhões ao mesmo grupo de veículos em troca de seu compromisso de encerrar todos os litígios potenciais presentes e futuros vinculados a reivindicações de direitos autorais durante o contrato de três anos.

O Google se recusou a comentar. A empresa e as publicações anunciaram que chegaram a um acordo no mês passado, mas os termos financeiros não foram divulgados.

"Esses acordos opacos não garantem o tratamento justo de todas as publicações de notícias, uma vez que a fórmula de cálculo não é tornada pública", disse o sindicato dos editores de notícias online independentes Spiil no início desta semana.

Também disse lamentar que o setor não tenha formado uma frente unida nas negociações com o Google. "O Google aproveitou nossas divisões para promover seus interesses".

L'Alliance de la presse d'information generale (APIG), o grupo de lobby que assinou o acordo com o Google, não estava imediatamente disponível para comentar.

Para receber uma parte dos US$ 22 milhões que serão divididos entre as publicações, cada organização será obrigada a assinar um contrato de licenciamento individual com o Google.

As taxas variam de US$ 1,3 milhão para o jornal Le Monde no topo da lista a US$ 13.741 para a publicação local La Voix de la Haute Marne, mostraram documentos. O documento não especifica como esses valores são calculados.

O acordo ocorre após a implementação na França de um novo tipo de regra de direitos autorais sob uma recente lei da União Europeia, apelidada de "direitos vizinhos". Isso força o Google e outras grandes plataformas de tecnologia a abrir negociações com publicações para remunerá-las pelo uso de seu conteúdo noticioso online.