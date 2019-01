Google Google Pay é o novo aplicativo de pagamentos da empresa de tecnologia

A partir desta quinta-feira, 31, o Google Pay, serviço do Google de pagamento via contato e sem a necessidade do uso de cartão físico, poderá ser usado por correntistas do Itaú. A tecnologia está disponível apenas para compras em crédito em lojas físicas e online.

O pagamento usa a tecnologia NFC para realizar transações por meio de aproximação, eliminando o uso de cartões físicos. A novidade atende tanto cartões da bandeira Mastercard quanto Visa.

A novidade está disponível para clientes que possuem smartphones Android e cartões de crédito Itaú, Credicard ou Itaucard (Nacional, Internacional, Gold e Platinum). Correntistas de cartão múltiplo só poderão usar, por enquanto, a modalidade crédito.

Como usar. Para fazer uma compra é preciso seguir alguns passos: primeiro, baixar o aplicativo do Google Pay e selecionar a opção “Pagamento” e, depois, “Formas de Pagamento”.

O segundo passo consiste em tirar uma foto do cartão ou inserir as informações manualmente. Depois, é necessário responder algumas instruções de verificação de identidade. Por fim, o cliente valida o cartão no aplicativo do Itaú, confirmando o desbloqueio do serviço.