O Google anunciou nesta quarta-feira, 26, que atendeu às críticas e vai fazer alterações no sistema de login do Chrome. A alteração controversa, presente na sexagésima nona versão do programa, estabelece que quando um usuário fizer um login no Gmail ou YouTube, por exemplo, ele será automaticamente conectado ao Chrome – você deve ter reparado que a foto da sua conta passou a aparecer ao lado direito da barra de endereços dos sites. Ativistas em privacidade e segurança criticaram o Google afirmando que a mudança é uma forma de induzir os usuários a compartilharem mais dados. Após as críticas, a empresa vai disponibilizar uma função para desabilitar essa conexão automática do Chrome.

Em uma publicação no blog da empresa, o gerente de produto responsável pelo Chrome, Zach Koch, disse que o Google vai atender às reclamações inserindo algumas mudanças na próxima versão do Chrome, que será lançada em outubro.

De acordo com o site The Verge, aparentemente todos os usuários serão conectados automaticamente, o que significa que, para desativar, eles terão que desligar a função manualmente.

Na nota, o Google esclareceu também que a mudança controversa do login no Chrome exigia consentimento do usuário para uma sincronização de informações como histórico, senhas e outros.

A próxima versão do Chrome terá atualizações para informar ao usuário quando ele está sincronizando informações com o programa, afirmou a empresa. Além disso, os cookies de autenticação serão removidos quando o usuário deslogar do Chrome.