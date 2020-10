Google A empresa confirmou o fim do app em agosto, quando anunciou que o serviço será migrado para o YouTube Music

O Google Play Music está chegando ao seu fim. A partir deste mês de outubro, o aplicativo de música do Google começará a ser encerrado para todos os seus usuários. A empresa confirmou o fim do app em agosto: o serviço será migrado para o YouTube Music.

Alguns usuários já começaram a relatar que não é mais possível acessar a biblioteca de música no aplicativo. Na transição, planejada pelo Google para acontecer até o dezembro deste ano, será possível transferir todo o acervo do app para o YouTube Music ou baixar o conteúdo no celular ou computador até o final de 2020 — depois disso, todos os arquivos serão deletados.

Para as assinaturas pagas do Google Play Music, que ficou no ar por nove anos, o encerramento da mensalidade também será feito em outubro, com prazo até dezembro para gerenciar os conteúdos de música. O Google Play Music também já está exibindo um banner em seu app, avisando os usuários que o serviço não estará mais disponível.

Google Usuários terão até dezembro para gerenciar os conteúdos de música

Saiba como transferir músicas do Google Play Music para o YouTube Music:

1. Com o app instalado no celular, acesse as configurações e encontre a opção "Transferir do Google Play Music". Quando você clicar, a transferência de dados será feita automaticamente e será possível acessar toda a sua biblioteca antiga no novo aplicativo.

2. Pelo próprio aplicativo ou site do Google Play Music, clique em "Mudar para o YouTube Music" e vincule a sua conta, ou em "Fazer o download da sua biblioteca de música" para transferir para o computador.

3. Pelo Google Takeout, selecione o app do Google Play Music, depois selecione a forma de envio e o destino dos arquivos.