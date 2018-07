O Google começou a implantar nesta quarta-feira, 27, um novo recurso na loja de aplicativos Google Play para facilitar o compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo adquirido na loja de aplicativos. Trata-se da "Biblioteca da Família", um serviço que cria um grupo de até seis pessoas que poderão compartilhar livros, filmes, músicas e aplicativos adquiridos por qualquer um dos membros. O recurso será liberado aos poucos para todos os usuários.

"As pessoas gostam de compartilhar conteúdos entre familiares. Com base nesta necessidade, o time de engenharia do Google desenvolveu uma funcionalidade natural para qualquer usuários", diz Regina Chamma, diretora de aplicativos e games do Google Play para a América Latina.

Para utilizar o recurso, é necessário definir um administrador do grupo. Ele precisa cadastrar um número de cartão de crédito, que será utilizado nas compras dos familiares. Por padrão, as novas aquisição serão adicionadas automaticamente à Biblioteca da Família, mas o usuário pode optar por não compartilhar um conteúdo, nem utilizar o cartão de crédito do administrador para efetivar uma compra.

Quando membros do grupo com idades entre 13 e 17 anos tentam realizar uma compra, o administrador recebe um aviso para aprová-la ou não. Ele também recebe uma notificação no caso de as compras com o cartão serem feitas dentro de outros aplicativos.

A companhia começou a testar o formato de compartilhamento em fevereiro de 2016, com a criação de um plano similar para o streaming de música Google Play Music, que permite que até seis pessoas utilizem o serviço.

Concorrência. Desde meados de 2014, a App Store, loja de aplicativos da Apple, oferece um recurso semelhante, conhecido como Compartilhamento Familiar. A diferença é que, além das funcionalidades da nova ferramenta do Google, a plataforma da Apple permite o gerenciamento de cartões de crédito e a criação de álbuns de fotos compartilhados entre os usuários.