O Google estaria dispostos transformar seu braço de anúncios em outra empresa para evitar um possível processo antitruste do governo americano. Segundo o jornal The Wall Street Journal, uma das propostas da gigante de tecnologia seria transformar o Google Ads em outra empresa, que continuaria sob gestão da Alphabet, holding controladora do próprio Google.

Mesmo assim, ainda não está claro se qualquer movimento que não incluísse a venda de ativos da companhia poderia ser suficiente para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deixasse de investir contra as práticas da empresa. Investigações apontam um papel abusivo na predominância do Google no negócio de anúncios online.

Segundo pessoas ouvidas pelo jornal, autoridades tem uma investigação em andamento sobre a companhia e estão preparando um processo que pode ser aberto nos próximos meses alegando práticas anticompetitivas da gigante de Mountain View, Califórnia.

Um porta-voz do Google disse que a empresa está trabalhando construtivamente, junto às autoridades, para solucionar os problemas citados e que não há planos de venda ou saída dos negócios do setor publicitário. "Competição rigorosa no setor de anúncios de tecnologia tem feito anúncios online mais relevantes, diminuído taxas e expandido as opções para publicadores e anunciantes", diz a nota enviada ao jornal.

Além das investigações nos EUA, o Google também está sendo investigado na União Europeia com relação as suas práticas sobre anúncios no YouTube, de acordo com fontes do WSJ. Uma das alternativas levantadas pela empresa seria permitir com que anunciantes fizessem a venda dos anúncios diretamente pela plataforma, sem a necessidade de usar o Google Ads, como funciona atualmente.