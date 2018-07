REUTERS

A comissária europeia de defesa da concorrência deve acusar o Google na quarta-feira, 20, em um caso que envolve o sistema operacional Android, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto.

As acusações da União Europeia abrem um segundo front na batalha entre a Comissão Europeia e o Google, expondo a companhia ao risco de pesadas multas e de ter que fazer mudanças radicais na sua forma de negócios.

O Google já se defende de acusações da UE de que promove seu próprio serviço de shopping online em buscas feitas pelos usuários de seu mecanismo de pesquisa em detrimento de produtos rivais, um caso que tem se arrastado desde 2010.

Com receitas estimadas em US$ 11 bilhões geradas por venda de anúncios em celulares com sistema Android e que são equipados com aplicativos do Google como mapas, busca e e-mail, os riscos são altos para a companhia norte-americana.

A comissária para concorrência da União Europeia, Margrethe Vestager, disse na segunda-feira, 18, que estava preocupada com a possibilidade do Google estar favorecendo seus apps ao exigir que os fabricantes de celulares e operadoras de rede os pré-instalem nos aparelhos, o que prejudicaria competição de aplicativos rivais.

O porta-voz da Comissão Europeia e o representantes do Google não comentaram o assunto.

