Reguladores antitruste querem aplicar antes de agosto uma pesada multa contra o Google por conta do serviço de comércio online, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. A acusação seria de que o Google distorce resultados de buscas na internet para foverecer seu serviço de comércio online, prejudicando rivais e consumidores.

A decisão da Comissão Europeia acontecerá após uma investigação que já dura sete anos sobre o mais popular mecanismo de busca do mundo, desencadeada por diversas queixas de concorrentes norte-americanas e europeias.

A Comissão e o Google não quiseram comentar. A companhia norte-americana rejeitou no passado as acusações, dizendo que reguladores desconsideraram a concorrência de empresas de vendas online como Amazon e eBay.

Punição. Multas para empresas consideradas culpadas de violar regras antitruste da união europeia podem chegar a 10% de sua receita global, que, no caso do Google, pode ser de cerca de US$ 9 bilhões em relação à receita de 2016.

Além da multa, a Comissão dirá ao Google que pare suas alegadas práticas anti-competitivas, mas não está claro quais medidas seriam aplicadas para que a companhia adotasse um tratamento igualitário para resultados de compras online.