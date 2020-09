O Google, de propriedade da Alphabet, pretende abastecer seus servidores e escritórios 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando exclusivamente eletricidade com emissão de carbono zero até 2030, disse Sundar Pichai, presidente executivo da empresa, à agência de notícias Reuters, com base em sua meta anterior de tornar seu uso de energia 100% renovável.

A "meta de expansão", como o presidente Pichai descreveu, forçará o Google a ir além da norma da indústria de tecnologia de compensar as emissões de carbono do uso de eletricidade e exigirá avanços tecnológicos e políticos para alcançá-la. "O problema é tão imenso que muitos de nós precisamos mostrar o caminho e mostrar soluções", disse Pichai.

Mike Blake/Reuters Energia eólica, solar e outras fontes renováveis foram responsáveis por 61% do uso global de eletricidade por hora do Google no ano passado

Energia eólica, solar e outras fontes renováveis foram responsáveis por 61% do uso global de eletricidade por hora do Google no ano passado. A proporção variou por local, com fontes livres de carbono atendendo a 96% das necessidades de energia por hora no data center do Google em Oklahoma, em comparação com 3% em sua operação dependente de gás em Cingapura.

Mas o Google mostrou otimismo de que pode preencher a lacuna com baterias para armazenar energia solar durante a noite, fontes emergentes como reservatórios geotérmicos e melhor gerenciamento das necessidades de energia.

"Para planejar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem carbono em nossos data centers e campi em todo o mundo, vemos um enorme desafio de logística, razão pela qual trabalhamos duro para chegar lá", disse Pichai. "E estamos confiantes de que podemos chegar lá em 2030". Ele se recusou a compartilhar o custo provável de atingir a meta.