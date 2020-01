Charles Platiau/Reuters Novo aplicativo do Google pode agrupar funções da G-Suite em um só lugar

O Google pode estar trabalhando em uma nova forma de integração de seus aplicativos, divulgou o site The Information, nesta terça-feira, 28. O novo aplicativo deve fazer parte de sua coleção de serviços corporativos do G-Suite, pacote de apps integrados do Google, e surge em um momento de competição do mesmo serviço com o Microsoft Team e o Slack, ferramentas que já agrupam serviços de mensagens e chamadas.

Segundo fontes, o aplicativo "reúne as funções de vários aplicativos independentes que a empresa já oferece, incluindo o Gmail e seu serviço de armazenamento online Google Drive". A informação ainda não foi confirmada pela empresa.

A concorrência com Microsoft e Slack é um dos motivos apontados pela fonte do site americano, que diz que a iniciativa visa ajudar "a competir com mais eficiência com os suítes de aplicativos da Microsoft e de outros".

O The Information também reporta que existe a possibilidade, ainda, de que esse novo aplicativo inclua o Hangout Meet, plataforma de reuniões online, e o Hangout Chat, serviço de mensagens e ligações, semelhante ao Slack. Além disso, as funções do Google Calendar, agenda virtual da empresa, também devem ser integradas, mas ainda será necessário ter a versão separada do aplicativo para sincronização.