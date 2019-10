AP Photo/Richard Drew Google teria interesse em comprar a Fibit

A Alphabet, controladora do Google, fez uma oferta para adquirir a fabricante de dispositivos vestíveis Fitbit, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira, 28.

Embora o Google tenha se juntado a outras empresas de tecnologia, como Apple e Samsung, no desenvolvimento de smartphones, a companhia ainda não desenvolveu seu próprio vestível - o Google Glass, aposentado em 2016, nunca chegou a perder a aura de experimental.

Não há certeza nem sobre o desfecho do acordo, disseram as fontes, ou sobre o preço exato que o Google ofereceu pela Fitbit. As duas companhias recusaram a comentar. As ações da Fitbit disparavam cerca de 27% após a notícia, o que dá à empresa um valor de mercado de US$ 1,4 bilhão. As ações da Alphabet subiam 2%.

Em janeiro, a Alphabet já havia desembolsado US$ 40 milhões em tecnologia para relógios inteligentes da Fossil - além da transferência de tecnologias, profissionais da Fossil foram contratados. Desde então, porém, nenhuma novidade sobre um possível relógio inteligente do Google foi revelada.

Os dispositivos da Fitbit podem cair como uma luva no plano: eles acompanham os passos dados, calorias queimadas e distância percorrida pelos usuários. Eles também medem andares subidos, duração e qualidade do sono e ritmo cardíaco. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS