Arnd Wegmann/ Reuters Medida faz parte de uma decisão radical do Google, que visa acabar com o uso de cookies no Chrome em até dois anos.

O Google quer limitar a capacidade de cruzamento de cookies entre sites, segundo informações do portal de tecnologia Engadget. A iniciativa, que começou a valer na nesta terça-feira, 4, já faz parte das regras de segurança do seu mais novo navegador, o Chrome 80.

Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam temporariamente tudo aquilo que o internauta acessa na rede. Nele ficam registrados desde o histórico de navegação até senhas e logins em diferentes serviços.

Geralmente, esses arquivos são usados para facilitar ou até mesmo personalizar o conteúdo de um determinado site. No entanto, não são poucos os relatos de sites ‘vilões’ que se apropriam dos cookies para invadir a privacidade do internauta e roubar dados e informações pessoais.

É esse aspecto que o Google pretende mudar com o seu novo sistema de classificação. A ideia é que, a partir de agora, os desenvolvedores sejam obrigados a especificar se os cookies daquele site serão utilizados apenas naquele domínio ou também no de terceiros. A opção poderá ser feita por meio do atributo SameSite.

Dessa forma, os desenvolvedores passam a ter que informar com exatidão em quais sites aquele cookie será utilizado. Por meio dessa lista, o Chrome 80 irá cruzar as URLs e ver quem tem direito - ou não -, de utilizar os dados que estão armazenados no recurso. Caso alguém não autorizado tente acessar as informações, ele será barrado.

Nesse cenário, o site que não atender à nova regra corre o risco de apresentar links quebrados em sua página. Alguns recursos também podem apresentar mau funcionamento - que pode se estender até widgets e aplicativos.

Contudo, para evitar esse tipo de dor de cabeça, o Google optou por fazer uma ‘transição suave’. Em comunicado divulgado pelo Engadget, a gigante da tecnologia disse que deu um prazo - não especificado -, para que os desenvolvedores acessem e preencham as informações da opção SameSite.

Ainda segundo o Google, a ideia é começar "com uma pequena população de usuários, e ir aumentando gradualmente ao longo do tempo". Após esse período de adaptação, a regra passa a ser obrigatória para todos os sites.

Vale lembrar que a medida é um primeiro passo para uma decisão mais radical do Google, que pretende em até dois anos, acabar com o uso de cookies no Chrome, em prol da privacidade dos seus usuários.