Reuters

O Google quer iniciar em breve os testes do Project Loon – projeto que levará conexão sem fio à internet a países em desenvolvimento através de balões – na Índia. É o que disse o diretor da empresa no Sudoeste Asiático e Índia, Rajan Anandan, ao jornal local The Economic Times.

Segundo Anandan, a empresa tem buscado parcerias com operadoras para colocar a iniciativa em prática, há anos acalentada – em dezembro de 2014, o Google se encontrou com autoridades locais para discutir eventuais problemas de interferência das transmissões do Loon nas redes de celular do país asiático.

No ano passado, o presidente executivo do Google, Sundar Pichai – que é indiano – declarou a importãncia do projeto, ao anunciar que 400 estações de trem do país ganhariam redes sem fio gratuitas.

Vale a pena notar que o Google não disse ainda que o Project Loon, anunciado em 2014, deve fornecer internet de forma gratuita a seus usuários. No entanto, ao prover acesso à rede pélo céu, o projeto dos balões pode resolver o problema de conectividade de áreas rurais e distantes do país asiático. Hoje, a Índia tem pelo menos 1 bilhão de pessoas sem acesso à internet.