Laura Morton/The New York Times Google News Initiative é o braço da gigante da tecnologia dedicado a fortalecer o jornalismo

O Google anunciou nesta segunda-feira, 24, novos recursos para a área de notícias do site. Agora, todos os usuários, independentemente do dispositivo que estejam utilizando, podem ver painéis aprimorados de conteúdos produzidos por jornais parceiros – antes o serviço estava disponível para telefones celulares.

Apoiado por investimentos de US $1 bilhão, o “Google News Showcase” é um programa de licenciamento que paga a veículos jornalísticos para que eles possam trazer curadoria aos produtos de notícias do Google. Disponível em alguns países, incluindo Índia, Argentina e Brasil, a maioria dos parceiros representam jornais locais, regionais ou comunitários. No País, o Estadão é um dos veículos de grande circulação que participam do projeto.

Batizado de “Destaques no Brasil”, um dos novos recursos permitirá que os veículos incluam links dentro dos painéis de notícias, agregando mais contexto a temas complexos. O recurso de painéis já foi clicado mais de 460 mil vezes, permitindo que leitores sigam os seus veículos favoritos.

Para incentivar a leitura dos sites que são parceiros, também foi lançado o “Acesso Estendido”, que dá aos leitores a possibilidade de acessar conteúdo pago e selecionado pelos veículos parceiros.

Polêmicas

Os novos recursos chegam em meio a discussões globais sobre como o Google deve pagar por conteúdo jornalístico. Na Austrália, o governo aprovou uma lei do tipo, enquanto a União Europeia estuda o tema. No Brasil, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) pede ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) uma investigação sobre o assunto.