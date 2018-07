Amazon via AP O Echo Show, da Amazon, é um dos principais exemplos de caixas de som conectadas disponíveis no mercado norte-americano

Uma rara briga entre gigantes de tecnologia ganhou calor nesta terça-feira, 5, quando o Google declarou que não vai permitir que o aplicativo do YouTube rode nos dispositivos da Amazon. Além disso, a empresa de buscas criticou a varejista online por não vender produtos de hardware do Google, como o smartphone Pixel, o dispositivo para conectar TVs Chromecast e a caixa de som conectada Google Home – os dois últimos rivalizam com produtos da Amazon no mercado, como o Amazon Fire Stick e o Amazon Echo.

Em uma nota distribuída à imprensa, o Google disse que a Amazon não vende "os produtos do Google, não torna o Amazon Prime Video compatível com o Chromecast e deixou de vender até os termostatos da Nest no último mês", disse a empresa. "Por conta da falta de reciprocidade, estamos retirando o YouTube do Amazon Echo Show e da Fire TV. Esperamos chegar a uma solução a esse assunto em breve."

A Amazon respondeu em um comunicado, dizendo que o "Google está abrindo um péssimo precedente ao bloquear o acesso dos consumidores a websites abertos." A empresa disse ainda que seus consumidores poderão utilizar o YouTube através do navegador dos dois dispositivos, enquanto a negociação não se resolve.

Não é a primeira vez que o Google retira o YouTube de dispositivos da Amazon: em setembro, a empresa já havia bloqueado o acesso do Amazon Echo Show – uma caixa de som conectada com uma tela própria – à plataforma de vídeos. A gigante de buscas também já esteve em uma disputa semelhante com a Microsoft no passado, quando o YouTube deixou de funcionar no Windows Phone, sistema para dispositivos móveis criado pela Microsoft há alguns anos.

Rivalidade. A batalha coloca os consumidores dos produtos das duas empresas em uma encruzilhada. Apesar de dominarem cada uma sua área própria, Amazon e Google competem em várias áreas, desde computação em nuvem até a venda de aparelhos controlados por voz, como a linha Echo, que rivaliza com o Google Home.

Hoje, nos EUA, a linha Echo domina 70% do mercado, enquanto o Google Home tem cerca de 20% das vendas. Nos últimos meses, surgiram diversos rumores de que o Google estaria desenvolvendo uma caixa de som conectada com tela, para competir com o Amazon Echo Show – o que não se confirmou.

Além disso, segundo analistas do mercado, o episódio ilustra o que pode ser um cenário de competição acentuada nos próximos anos no Vale do Silício, em mercados cada vez mais consolidados e em que uma empresa terá a maioria dos usuários.