Mais um concorrente do Uber está surgindo — e, desta vez, vem de uma empresa ainda mais forte: o Google está planejando lançar um aplicativo próprio para compartilhar viagens. A iniciativa, que foi divulgada nesta terça-feira, 30, pelo The Wall Street Journal, deverá colocar ainda mais rivalidade no mercado de compartilhamento de viagens, que já conta com apps como Lyft, Cabify, Uber e o chinês Didi Chuxing..

Segundo o jornal norte-americano, a empresa iniciou em maio um projeto piloto nos arredores de sua sede na Califórnia que permite que funcionários de certas companhias utilizem o aplicativo de navegação Waze para compartilhar viagens de carro.

O Google, ainda neste ano, começará a oferecer esse serviço em toda as áreas de San Francisco. Caso seja bem-sucedida, a empresa deverá expandir a iniciativa para outras cidades dos Estados Unidos e, até mesmo, para outros países, segundo uma fonte anônima citada pelo jornal.

Ao contrário do Uber e de outros aplicativos, como o Lyft, que funcionam em grande parte como um serviço de táxi, esta iniciativa do Google busca conectar unicamente motoristas que vão na mesma direção que outra pessoa também pretende ir, segundo essa mesma fonte.

Para isso, a empresa planeja que as tarifas sejam o suficientemente baixas para dissuadir os motoristas de operarem como taxistas.

O Waze, aplicativo que o Google adquiriu em 2013, foca atualmente na navegação por estrada, com a particularidade de atualizar informações sobre acidentes e outros fatos por intermédio de mensagens dos usuários.

Em Israel, país de nascimento do Waze, a empresa já oferece de forma bastante generalizada a opção de compartilhar um veículo.

Segundo o jornal, Google e Uber se veem cada vez mais como rivais, apesar de no passado terem colaborado e o gigante da internet ter investido cerca de US$ 258 milhões no aplicativo de transporte.