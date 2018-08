Dado Ruvic/Reuters Sistema operacional do Google, Android surge com nova versão para celulares de entrada

O Google vai mudar sua estratégia para os aplicativos de mensagem em celulares de sistema operacional Android. Segundo o site americano The Verge, a empresa interrompeu o desenvolvimento do aplicativo Allo para criar o Chat um novo serviço que deve ser lançado ainda este ano.

A expectativa é que o Chat se assemelhe ao iMessage, serviço de troca de mensagens do iPhone. Isso porque o novo aplicativo deverá ainda substituir o modelo de SMS que existe hoje nos smartphones Android.

O Chat aparece como uma proposta do Google de padronizar seu sistema de trocas de mensagens para um modelo que funcione em qualquer modelo de smartphone. Por ele será possível trocar mensagens, formar grupos e enviar vídeos, áudio ou imagens, como acontece no WhatsApp, por exemplo.

Especialistas indicam, no entanto, que o novo aplicativo Android já deve chegar em desvantagem quando comparado ao app do Facebook. A principal delas é a falta de segurança. Não há previsão de uso de criptografia ponta-a-ponta no Chat o que deixaria o conteúdo das conversas mais vulneráveis a ataques hackers.

O sistema também deve ser fechado para Androids. Isso significa que para se comunicar com usuários do iPhone por meio de mensagens os usuários do sistema Google precisarão continuar usando aplicativos de terceiros.

A expectativa do Google, no entanto, é que grande parte dos usuários Android já estejam usando o Chat no começo do próximo ano.