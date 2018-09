Amy Osborne/AFP Novidades foram apresentadas durante evento de comemoração do aniversário de 20 anos do Google

Além do Snapchat, Facebook e Instagram outra empresa de tecnologia está de olho nas publicações efêmeras, os “stories”. Desde fevereiro, o Google está testando formas de usar a ferramenta em seus resultados de busca e imagens, que ainda não tem data para aparecer ao público em geral.

A empresa anunciou na última segunda-feira, 24, que inicialmente os stories serão feitos sobre celebridades e atletas, e aparecerão como resultados da busca quando for pesquisado sobre esses assuntos.

O diferencial em relação às outras plataformas é que o próprio Google montará o stories: uma ferramenta dotada de tecnologia de inteligência artificial fará a curadoria das imagens que montará o vídeo. Uma equipe formada por profissionais checará por fim a publicação, numa tentativa de garantir que não aconteça nenhum erro na postagem.

Cathy Edwards, chefe de engenharia de pesquisa e imagens do Google, disse que a empresa vai “anunciar mais informações” sobre suas ferramentas de stories nos próximos meses.

Com a novidade, o Google entra de vez no filão dos compartilhamentos de publicações efêmeras, inicialmente disponível no Snapchat e copiado pelo Facebook. Atualmente, estima-se que mais de 400 milhões usam Instagram Stories. A versão para o WhatsApp é ainda maior, com 450 milhões de usuários por dia.