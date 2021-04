Google teve receita de US$ 55,3 bilhões

O Google segue surfando na onda da recuperação de receitas. A Alphabet, controladora do Google, anunciou nesta terça, 27, os resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2021. A gigante registrou receita de US$ 55,3 bilhões, alta de 34% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro foi de US$ 17,9 bilhões.

Diante das incertezas causadas pelo começo da pandemia de covid-19 em todo o mundo, o que afugentou anunciantes das plataformas online, a receita da Alphabet no primeiro trimestre de 2020 havia sido de US$ 41,2 bilhões - e, ao longo do ano, sua receita chegou a cair. A empresa, porém, recuperou o volume nos últimos trimestres. No quarto trimestre de 2020, registrou seu melhor trimestre na história, com receita de US$ 56,9 bilhões. Apesar da leve queda, o novo resultado mantém a gigante em patamar elevado em relação ao começo da pandemia, o que sugere uma recuperação da economia global após os efeitos da pandemia.

“A receita total no primeiro trimestre reflete uma elevada atividade online dos consumidores e amplo crescimento baseado em receita publicitária. Estamos muito satisfeitos com o momento do Google Cloud, com receita de US$ 4 bilhões no trimestre", disse em comunicado Ruth Porat, diretor financeiro do Google e da Alphabet.

De forma geral, todas as fontes de receita da empresa cresceram: a receita publicitária de YouTube foi de US$ 6 bilhões (contra US$ 4,03 bilhões um ano atrás) e a de Google Cloud foi de US$ 4,05 bilhões (contra US$ 2,78 bilhões de um ano atrás). A divisão identificada no balanço como "outras receitas" (o que inclui a venda de hardware, a Play Store e receitas não publicitárias do YouTube) teve resultado de US$ 6,5 bilhões, em comparação com US$ 4,4 bilhões no mesmo período de 2020.

"Ao longo do ano passado, as pessoas recorreram ao Google e a muitos outros serviços online para se manterem informadas, conectadas e entretidas. Continuamos nosso foco em entregar serviços confiáveis para ajudar pessoas em todo o mundo", disse em nota Sundar Pichai, presidente executivo da Alphabet.

Os investidores reagiram bem ao resultado e as ações do Google tiveram crescimento de 4,3% no fechamento do mercado.