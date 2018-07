Google Google Pay é o novo aplicativo de pagamentos da empresa de tecnologia

O Google anunciou nesta terça-feira, 20, que vai unificar o serviço de "carteira digital" sob a marca Google Pay. O aplicativo, que pode ser baixado por meio da Play Store, substitui o Android Pay e o Google Wallet, serviços da empresa criados para realizar pagamentos pelo celular nos últimos anos.

O aplicativo, que permite pagamentos ao aproximar o smartphone de um leitor compatível com tecnologia NFC no ponto de venda, também mostra o extrato dos últimos pagamentos, ofertas de lojas e versões virtuais de cartões de débito e crédito.

No Brasil, o Google Pay é compatível com cartões da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Neon, na bandeira Visa.

Para proteger as transações, o Google afirma que usa um avançado sistema de criptografia para proteger informações pessoais e dados bancários que acontece de maneira automática e contínua.

O serviço de pagamento por aproximação, que antes tinha nome de Android Pay, chegou ao Brasil em novembro do ano passado, três anos após o lançamento oficial, nos Estados Unidos.