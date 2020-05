O Google decidiu unificar os times que cuidam de aplicativos como Google Meet, Google Chat e Message

O Google decidiu unificar os times que cuidam de aplicativos como Google Meet, Google Chat e Message. Todos esses serviços — além do Duo e do aplicativo para Android — estão agora sob o comando de Javier Soltero, vice presidente e diretor geral do G Suite.

Apesar dos serviços estarem sob o comando do time de Soltero, ainda não há planos de unificar ou integrar os produtos, segundo afirmou o vice presidente ao site americano The Verge, justificando que as pessoas usam os diferentes serviços em atividades específicas.

Soltero foi contratado pelo Google em outubro do ano passado, para chefiar diretamente alguns serviços do G Suite, conjunto de produtos da empresa. Antes de integrar a equipe da gigante das buscas, Soltero atuou na criação e desenvolvimento de um aplicativo de email para a Microsoft, que se transformou no Outlook.

O porto-riquenho também foi responsável pela reformulação dos aplicativos de chamada do Google, separando os serviços Hangouts em Google Meet e Google Chat, e permanecerá na equipe que cuida dos serviços de armazenamento em nuvem, o Google Cloud.

“Estamos reunindo todos os produtos de comunicação coletiva do Google sob um único líder e equipe unificada, liderada por Javier Soltero, vice presidente e diretor geral do G Suite. Javier permanecerá no time do Cloud, mas também se juntará à equipe de liderança de Hiroshi Lockheimer, vice presidente sênior de plataformas e ecossistemas”, afirmou a empresa em um comunicado.