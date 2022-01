Reuters Google abre vagas no Brasil

O Google anunciou nesta segunda-feira, 24, que planeja dobrar sua força de trabalho de engenheiros no Brasil. Com isso, passará de 200 para 400 profissionais da área no País até o fim de 2023. As vagas serão para Belo Horizonte (onde a empresa tem um centro de engenharia) e em São Paulo (que passará a ter um novo grupo para o setor). Algumas dessas vagas estão abertas e estão recebendo inscrições.

As candidaturas para as novas vagas poderão ser feitas no site do Google Carreiras, com opção também para trabalho 100% remoto. As posições presenciais adotarão o modelo híbrido: três dias no escritório e dois dias remotamente, de maneira geral, com adaptações conforme a função.

Para saber mais sobre as vagas abertas, o candidato deve ir à aba “Jobs”, localizada na parte superior da página inicial do site Google Carreiras. Pelo canto esquerdo da tela, é possível aplicar filtros como habilidades e qualificações, nível de experiência e título da vaga, assim como pesquisar por palavras-chave.

Inclusão de profissionais negros

Entre as novas posições na área de engenharia, há iniciativas voltadas para a comunidade negra. Desde o fim do ano passado, pessoas que se identificam como negras têm um canal dedicado de inscrições criado pelo Google no Brasil.

Para se candidatar a estas vagas, o processo é o mesmo: basta visitar a página de Carreiras do Google e buscar por vagas identificadas com o complemento “Black Community Inclusion” (Inclusão da Comunidade Negra).

A iniciativa começou no fim do ano passado com posições na área de engenharia de software, diz a empresa. Ao longo de 2022, mais oportunidades focadas em pessoas negras serão abertas gradualmente nas áreas de tecnologia e de negócios, informou o Google, em comunicado.