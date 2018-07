Christian Hartmann/Reuters Empresa não terá mais anúncios de moedas digitais a partir de junho

O Google anunciou ontem que vai banir anúncios para moedas digitais e ofertas iniciais de moedas(ICO, na sigla em inglês). Seguindo os passos de outras empresas de internet, como o Facebook, que tomou medida semelhante em janeiro, a gigante de buscas americana disse que começará a bloquear propagandas do tipo em junho, um sinal da preocupação crescente com fraudes e escândalos envolvendo moedas digitais.

“Melhorar a experiência de anúncios na internet, incluindo remover anúncios enganosos ou intrusivos, continuará a ser uma prioridade para nós”, disse Scott Pencer, diretor de anúncios do Google, no blog oficial da empresa. A notícia fez o preço da principal moeda digital, o Bitcoin cair no mercado internacional, encerrando o dia de ontem cotado a US$ 8,2 mil, em queda de 10% durante o dia.

Em janeiro, o Facebook disse que removeria anúncios de produtos e serviços financeiros ligados a ICOs por conta dos riscos aos usuários. Enquanto isso, reguladores em todo o mundo têm alertado consumidores sobre os riscos de investimentos em moedas digitais.