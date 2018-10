Foto: Stephen Lam/Reuters Buscador do Google faz 20 anos em 2018. Veja o que mudou na principal ferramenta de pesquisa do mundo nos últimos anos

Foto: Google A primeira versão oficial do Google foi lançada dia 4 de setembro de 2008 e tinha como principal função organizar a busca de sites disponíveis na internet

Foto: Google Um ano depois de lançado, o design do Google estava mais simples e dava destaque para as vagas de emprego na empresa e para os prêmios que recebidos pela inovação da plataforma

Foto: Google Depois do sucesso do buscador, o Google começa permitir que usuários paguem a propaganda como forma de monetizar o site

Foto: Google A partir de 2001 o buscador começa a encontrar, além dos textos, imagens pela internet. A novidade aparece em destaque no novo site

Foto: Google O Google começa a separar notícias de outras páginas disponíveis na internet. Um ícone de Notícias fica em destaque no buscador

Foto: Google O buscador começa a usar a localização do usuário com a justificativa de que a ferramenta melhoraria a experiência. O serviço do Google de completar o que usuário escreve na pesquisa aparece pela primeira vez

Foto: Google A barra com as opções de busca é transferida para o topo esquerdo do site, deixando mais simples a área de pesquisa. O Google dá mais atenção a versão mobile, começa a homenagear datas comemorativas na logo e lança o navegador Chrome

Foto: Google O Google fica mais rápido. Agora, é possível fazer pesquisas por meio de voz e as ferramentas de pesquisas estão mais bem organizadas

Foto: Google O buscador agora permite fazer pesquisas usando imagens ao invés de textos. A procura por meio de voz é liberada para quem acessa o Google por computadores de mesa

Foto: Google A pesquisa fica mais inteligente. Quando um usuário procura um assunto comum na internet, o Google faz um compilado das principais informações e apresenta já no buscador, ao lado dos links

Foto: Google Google lança ferramentas focadas em educação

Foto: Google Agora, os desenhos que fazem parte da logo do Google aparecem com mais frequência e deixam de ser estáticos. As temáticas variam de homenagens a pessoas importantes e eventos como Copa do Mundo

Foto: Google A partir de agora, o Google disponibiliza informações sobre restaurantes como telefone de contato, avaliação dos clientes e horários de pico divididos por dias da semana

Foto: Google Totalmente construído no escritório de engenharia em Belo Horizonte, a 'Busca de Saúde' é um compilado com informações auditadas por instituições de saúde que aparece como sugestão de busca. Leia mais aqui.