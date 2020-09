Arnd Wiegmann/Reuters Os apps atuais da Play Store terão até 30 de setembro de 2021 para se adaptarem

O Google anunciou nesta segunda-feira, 29, que todos os aplicativos disponíveis em sua loja de apps serão obrigados a usar o sistema de pagamentos do Google, que cobrar uma taxa de 30% das transações. É uma medida da empresa para evitar que desenvolvedores usem métodos de pagamento alternativos — a companhia vem sendo acusada de privilegiar alguns produtores.

A mudança ocorre após processos abertos pela produtora de videogames Epic Games, que no mês passado acusou Google e Apple de conduta anticompetitiva devido à taxação nas lojas de aplicativos. A Apple já possui regras para garantir o uso de sua plataforma de pagamentos.

O Google afirmou que menos de 3% dos produtores de apps disponibilizados na sua loja de aplicativos venderam produtos digitais nos últimos 12 meses e quase 97% cumpriram com a exigência de usar o sistema de pagamento da loja. A Match Group, dona do Tinder, está entre as empresas que publicamente disseram que não pagam a taxa de 30% do Google.

Autoridades de defesa da concorrência em vários países estão avaliando o assunto — na Coreia do Sul, onde vários aplicativos de mídia fizeram queixas a autoridades recentemente. Os produtores de aplicativos afirmam que a taxa de 30% é excessiva em relação às tarifas de 2% cobradas por empresas de cartões de crédito. Apple e Google dizem que a cobrança envolve serviços de segurança e marketing fornecidos pelas lojas.

Novos aplicativos terão até 20 de janeiro para usar a ferramenta de pagamento do Google nas vendas enquanto os apps atuais terão até 30 de setembro de 2021 para se adaptarem.