O Google vai fechar o Google Compare, seu site de comparação de preços para serviços financeiros como seguros de carro, anuidades de cartão de crédito e hipotecas. Ativo no Reino Unido há três anos – e nos Estados Unidos há um –, o serviço deve sair do ar no dia 23 de março, segundo informações do jornal norte-americano The Wall Street Journal.

A despeito da relevância da marca do Google na área de buscas, o serviço não conseguiu alcançar a popularidade de outras plataformas da empresa. Em um email enviado a parceiros, a empresa declarou que “o serviço não foi o sucesso que esperávamos”, e afirmou que vai focar seus esforços no AdWords, seu serviço de marketing e publicidade online, no qual a categoria de seguros é uma das mais rentáveis.

A ideia por trás do Google Compare era simples: ele cotava os preços de diferentes serviços financeiros e os mostrava em uma única tela para os consumidores, mostrando quando eles poderiam economizar em diferentes cotações. Caso o usuário assinasse com alguma das cotações, o Google recebia uma comissão das empresas de seguros.

