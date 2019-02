Lionel Bonaventure/AFP Segundo a empresa, mais de 10 mil pessoas foram contratadas pela companhia só nos EUA ao longo de 2018

A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta quarta-feira que vai gastar mais de US$ 13 bilhões na construção de data centers e escritórios nos Estados Unidos este ano.

"Esses investimentos nos darão a capacidade de contratar dezenas de milhares de funcionários e permitir pelo menos 10 mil empregos em construção nos Estados de Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul e Virgínia", disse o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, em um texto divulgado no blog da empresa. Com os novos investimentos, o Google terá presença física em pelo menos 24 Estados dos Estados Unidos – o país tem, ao todo, 50 regiões.

A empresa disse ainda que vai reforçar sua presença em Chicago e Washington e dobrar sua força de trabalho nos Estados da Virgínia e da Geórgia. Segundo a empresa, mais de 10 mil pessoas foram contratadas pela companhia só nos EUA ao longo de 2018; a temporada também viu US$ 9 bilhões serem investidos pela empresa – parte desses recursos foram usados para a compra do Chelsea Market, que agora abriga a sede da empresa em Nova York.

Tendência. A empresa segue uma tendência recente de expansão das gigantes de tecnologia – nos últimos meses, a Apple anunciou a construção de uma sede em Austin, no Texas; já a Amazon criará duas sedes em Nova York e Arlington, na região metropolitana próxima à capital Washington D.C..

Na semana passada, porém, a Reuters reportou que a varejista, comandada por Jeff Bezos, estava explorando alternativas para lotar sua sede em Nova York, caso os planos atuais falhem por oposição local – a empresa tem sido alvo de constantes protestos porque suas metas não incluem incentivos para o desenvolvimento da região de Long Island, onde localizará sua nova central de operações.

O próprio Google já foi vítima de uma situação parecida, há alguns anos, quando tentou expandir suas operações para San Jose, uma das maiores cidades do Vale do Silício, onde se localiza sua sede, em Mountain View.