Google planeja oferecer contas correntes

O Google vai oferecer contas correntes a usuários a partir de 2020 em parceria com o Citigroup e uma pequena cooperativa de crédito da Universidade Stanford, afirmou uma fonte a par do assunto nesta quarta-feira, 13. O projeto, chamado de Cache, segue movimentos da Apple e do Facebook de ingresso na indústria financeira.

“Nossa estratégia é de sermos grandes parceiros de bancos e do sistema financeiro”, disse Caesar Sengupta, vice-presidente de pagamentos do Google, em entrevista ao The Wall Street Journal. “Pode ser um caminho um pouco mais longo, mas é mais sustentável”, disse Sengupta.

O plano do Facebook para lançar a moeda digital libra enfrentou críticas de reguladores globais, que afirmam estar preocupados sobre os riscos de lavagem de dinheiro, a segurança das transações e os dados dos usuários.

Questionado a respeito dos planos do Google, o senador norte-americano Mark Warner, democrata que participa de painel do Senado que fiscaliza os bancos, afirmou que tem algumas ressalvas sobre o projeto.

Warner afirmou à CNBC que sua preocupação é que gigantes da tecnologia entrem em novas áreas antes de haver regras para isso. “Creio que é preciso haver uma fiscalização muito intensa”, acrescentou.

Na terça-feira, 12, o Facebook lançou um sistema unificado de pagamentos para usuários de suas plataformas de mídia social chamado de Facebook Pay, uma iniciativa separada do projeto de criação da libra.

O serviço Google Pay já é popular em países como a Índia, onde tem mais de 67 milhões de usuários mensais e é utilizado para pagamento de tudo desde compras de mercado até corridas feitas pela Uber. Aonda não há informações sobre em quais países as contas estarão disponíveis.