Mike Blake/Reuters

O Google afirmou nesta terça-feira, 10, que começou a bloquear publicidade para menores de 18 anos dirigida com base em informações como idade, sexo ou interesses.

A companhia também afirmou que vai desligar o recurso de "histórico de localização" dos usuários com menos de 18 anos em todo o mundo. Além disso, a empresa vai expandir as categorias de anúncios por idade que são bloqueados para os menores e usará filtros de busca segura para esse grupo de usuários.

A companhia afirmou que está introduzindo uma nova política para que pais ou responsáveis de usuários com menos de 18 anos possam pedir a remoção das imagens do jovem dos resultados de busca do Google.

"Alguns países estão implementando regulamentações nesta área e, como nós cumprimos com isso, estamos buscando formas de desenvolver experiências de produto consistentes e controles de usuários para crianças e adolescentes no mundo", Mindy Brooks, diretora da companhia para questões infantis e familiares.

Nesta terça-feira, o YouTube afirmou que nas próximas semanas vai mudar a opção padrão de upload para a mais privada possível no caso de usuários de 13 a 17 anos. A opção permite que o conteúdo seja visto apenas pelo próprio usuário e por quem ele escolher. Os usuários ainda vão poder escolher se querem que seu conteúdo seja tornado público.

O YouTube também vai remover "conteúdo excessivamente comercial" do aplicativo YouTube Kids, "como vídeos que apenas foquem em embalagens de produtos ou que encorajem diretamente as crianças a gastarem dinheiro", afirmou o diretor de assuntos infantis e familiares do serviço, James Beser.