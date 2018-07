Reuters YouTube Red é alternativa ao serviço de vídeos do Google

Os serviços YouTube Red e Google Play Music estão prestes a unir forças. Lyor Cohen, executivo responsável por gerenciar canais de música no YouTube, confirmou nesta quinta-feira, 27, que o Google está planejando fundir as duas plataformas da empresa em um único serviço. De acordo com Cohen, que palestrou durante a conferência New Music Seminar, nos Estados Unidos, a união das duas plataformas deve ajudar a educar os consumidores e trazer novos assinantes.

"O importante é combinar o YouTube Red e o Google Play Music e ter uma única oferta de serviço", disse Cohen quando questionado sobre o motivo pelo qual o YouTube Red não é mais popular entre usuários de serviços de música. Ele ainda observou que quer trabalhar com as empresas de músicas e com detentores de direitos de forma mais direta. "A peça que falta para estes negócios é colaboração com indústria de música, e não apenas fazer negócios e ir embora."

Ainda não está claro como e quando esta fusão irá ocorrer. No entanto, visto que as equipes já foram unidas e que Cohen fala abertamente sobre o assunto, não deverá demorar tanto para unir os serviços. Além disso, o ecossistema de músicas da empresa é desnecessariamente complicado. Há o YouTube Red, que remove anúncios e permite salvar vídeos em modo offline, ao mesmo tempo que permite acessar o Google Play Music de graça.