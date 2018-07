Nest Principal produto da Nest, criada pelo 'pai do iPod' Tony Fadell, é o seu termostato

A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta quarta-feira, 7, que a divisão de dispositivos para casa conectada Nest será integrada ao Google – comprada em 2014 pela empresa por US$ 3,2 bilhões, a fabricante de produtos como termostatos era uma unidade autônoma da companhia até então.

A partir de agora, o presidente da Nest, Marwan Fawaz, vai se reportar diretamente ao chefe de hardware do Google, Rick Osterloh – que hoje já é responsável por produtos como o smartphone Pixel, o Chromecast e a caixa de som conectada Google Home. O anúncio foi feito em um texto publicado pelo próprio Osterloh no blog da empresa.

Segundo ele, a mudança vai ajudar a empresa a criar dispositivos de casa conectada, turbinados por inteligência artificial, mais úteis para os usuários. "Faz muito mais sentido desenvolver os produtos da Nest junto com os esforços do Google em aprendizado de máquina e inteligência artificial", diz Osterloh. "É a evolução natural do negócio."

A ideia parece ser, então, usar os dispositivos da Nest, criada pelo 'pai do iPod' Tony Fadell, para aumentar a presença do Google dentro da casa conectada, utilizando o assistente de voz Google Assistant. Hoje, esse mercado é dominado pela Amazon e a sua Alexa – no ano passado, a empresa vendeu dezenas de milhões de caixas de som conectadas Amazon Echo nos Estados Unidos.

Na última Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia realizada em Las Vegas, o Google se esforçou para chamar a atenção para seu assistente pessoal, seja estreitando parcerias com fabricantes de eletrônicos e startups, bem como colocando a marca do Assistant em pontos turísticos da cidade, como o cassino MGM Grand e o hotel Westgate.

A Nest era uma das unidades autônomas da Alphabet – isto é, que não ficava debaixo do guarda-chuva do Google. As outras são a divisão de carros autônomos Waymo e a empresa de saúde e ciências da vida Verily. Das três, a Nest era a única a ser lucrativa, embora a Alphabet nunca tenha revelado em seus balanços quanto a empresa realmente ganha.

Em entrevista ao site norte-americano CNET, o presidente da Nest, Fawad, disse que a empresa já vendeu 11 milhões de produtos desde 2011 – incluindo termostatos, câmeras de segurança e de vídeo.