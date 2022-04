REUTERS/Charles Platiau Google é uma das companhias da Alphabet, também dona da Waymo

Refletindo o mau momento para as empresas de tecnologia com a alta dos juros, o Google desapontou investidores após apresentar, nesta terça-feira, 26, o balanço financeiro referente ao primeiro trimestre de 2022. Como consquência, as ações caíam a 6,6% no pós-mercado por volta das 18 horas pelo fuso de Brasília.

A Alphabet, empresa controladora da gigante das buscas, registrou lucro de US$ 16,4 bilhões no primeiro trimestre de 2022, cifra menor do que os US$ 17,9 bilhões do mesmo período de 2021, quando a economia mundial começava a reabrir após o pior da pandemia de covid-19. A receita da holding também foi motivo de decepção para os analistas, que esperavam US$ 68,1 bilhões. O document aponta US$ 68,0 bilhões em receita, alta de 23% na comparação com 2021.

Também nesse trimestre de 2022, o Google viu crescer seus serviços de buscas, publicidade e nuvem, as três jóias da coroa da companhia. Em buscas, registoru receita de US$ 39,6 bilhões (ante US$ 31,9 bilhões de 2021), enquanto anúncios no YouTube saltaram de US$ 6,0 bilhões para US$ 6,8 bilhões — o que também desagradou investidores.

Já o negócio de nuvem, batizado de Google Cloud e responsável por digitalizar os serviços de diversas empresas pelo mundo, cresceu para US$ 5,8 bilhões, alta de 44% em relação a 2021. A divisão, porém, percebeu pouca redução no prejuízo operacional, que agora é de US$ 931 milhões, ante os US$ 974 milhões de igual trimestre do ano anterior. A unidade compete diretamente com as líderes Amazon Web Services (AWS) e Azure, da Microsoft.

O segmento de Outras Apostas, onde a Alphabet tem empresas como a montadora de carros autônomos Waymo, quase quadruplicou a receita no período, indo para US$ 440 milhões. A divisão é tida como o futuro da companhia, que tenta diversificar a receita para além do negócio de buscas e publicidade.

Ainda, o Google parece estar desembolsando mais dinheiro para conquistar novos clientes, o que ajudou na decepção dos investidores. Segundo o balanço, os Custos de Aquisição de Tráfego (TAC, na sigla em inglês) cresceu para US$ 11,9 bilhões, ante US$ 9,7 bilhões do ano passado.