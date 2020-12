David Paul Morris/Bloomberg É o terceiro processo antitruste contra o Google em dois meses

O Google foi alvo de mais um processo antitruste nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 17 - 38 Estados americanos acusam a empresa de praticar concorrência desleal com seu buscador, excluindo rivais menores do mercado.

É o terceiro processo antitruste contra o Google em dois meses. Nesta quarta-feira, 16, advogados-gerais de 10 estados abriram uma ação judicial contra a empresa por conta de sua tecnologia de anúncios online. Em outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) e advogados-gerais de 11 Estados americanos também abriram um processo contra a companhia, acusando-a de abusar de sua dominância no mercado de buscas.

O processo divulgado nesta quinta também foca no buscador do Google. A ação afirma que a companhia minimizou o espaço de sites que permitem aos usuários buscar informações em áreas especializadas, como serviços de conserto de casas e avaliações de viagens. Os Estados americanos também alegam que a empresa usa acordos exclusivos com fabricantes de celulares como a Apple para dar preferência ao serviço de buscas do Google em detrimento de rivais como Firefox.

São argumentos que já constavam na ação de outubro. De acordo com um comunicado do gabinete do procurador-geral do Colorado, os Estados estão pedindo para que esse novo processo seja consolidado ao movido pelo Departamento de Justiça.

A ação afirma também que o Google usa acordos de exclusão para dominar tecnologias mais recentes, como caixas de som conectadas e o uso desses sistemas em carros. “O Google está impedindo que os concorrentes no mercado de assistente de voz alcancem os consumidores por meio de carros conectados, que devem ser uma forma significativa de acesso à internet no futuro próximo”, disse o procurador-geral de Iowa, Tom Miller. Essas acusações respondem a reclamações da Sonos, fabricante de caixas de som, que afirma o Google aumentou de maneira desproporcional seu poder de mercado.

O Google ainda não comentou o assunto.

O novo processo é reflexo de uma pressão bipartidária que tem surgido nos Estados Unidos contra as grandes empresas de tecnologia do país. Os reguladores têm analisado o papel que Amazon, Apple, Facebook e Google desempenham na economia moderna, influenciando desde compras de consumidores até consumo de entretenimento.

Na semana passada, o Facebook também foi alvo de um processo antitruste nos EUA: a Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) e advogados-gerais de 46 Estados acusam a empresa de praticar monopólio nas redes sociais.