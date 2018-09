Reuters Divisão de drones da GoPro será cancelada em reestruturação da empresa

A fabricante de câmeras GoPro está a procura de um parceiro maior, mas não ativamente à procura de uma aquisição, afirmou a companhia nesta segunda-feira, 8. A nota seguiu uma série de reportagens de vários veículos de imprensa que descobriram que a GoPro contratou o banco J.P. Morgan para ajudar no processo de venda. A empresa enfrenta problemas, devido à baixa demanda por câmeras de aventura e drones.

"Nós sempre fomos claros de que estamos abertos para qualquer oportunidade que nos ajude a escalar nossa missão. O J.P. Morgan é nosso banco, mas não há engajamento ativo para uma venda", afirmou a empresa, em nota enviada à Reuters. "É nossa responsabilidade escalar nosso negócio, então se a oportunidade certa se apresentar, é algo que vamos considerar."

No início do dia, a GoPro rebaixou sua expectativa de receita para o quarto trimestre, por conta da demanda mais fraca por suas câmeras na época de fim de ano, e anunciou um plano para sair do negócio de drones. A empresa tem sofrido quedas nas vendas por vários trimestres.

Além da demanda, novas regulamentações sobre drones na Europa e nos Estados Unidos devem reduzir o mercado de drones nos próximos anos. A empresa disse que vai abandonar o segmento depois de vender seu inventório de drones Karma.

A empresa agora espera uma receita de US$ 340 milhões no quatro trimestre, se comparado com a projeção de US$ 470 milhões, anunciada em novembro. A GoPro também anunciou um corte de 250 empregos e uma reestruturação.