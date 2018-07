Reuters O fundador da GoPro, Nick Woodman, procura novos caminhos para a empresa

A fabricante das câmeras GoPro disse nesta quarta-feira, 30, que vai cortar cerca de 15% de seus funcionários. De acordo com a empresa, que tem cerca de 1,5 mil funcionários, alega que precisa cortar custos para voltar a lucrar.

A empresa, nos últimos meses, tem sofrido com desaceleração das vendas de suas câmeras por conta de rivais mais baratas que surgem no mercado, além do lançamento de smartphones com câmeras mais potentes. Além disso, um recall de 2,5 mil drones fabricados pela GoPro pode ter impactado a receita.

No início do ano, a GoPro já tinha anunciado um corte de funcionários de 7%. No entanto, esta medida parece não ter surtido efeito.

Mudanças. No início deste mês, a companhia previu receita para o trimestre de compras natalinas abaixo das expectativas do mercado, citando problemas de produção com a sua câmera Hero 5.