Brendan Mcdermid/Reuters A carta enviada pelos congressistas dá ao presidente da empresa “uma última oportunidade” de providenciar evidências para corroborar as alegações da Amazon

Cinco membros do Comitê Judicial da Câmara dos Deputados norte-americana enviaram uma carta ao presidente da Amazon no domingo, 17, acusando líderes da companhia, incluindo o fundador da empresa, Jeff Bezos, de enganar o Congresso ou possivelmente mentir sobre as práticas de negócios da Amazon.

O documento, endereçado a Andy Jassy, foi enviado após reportagem da Reuters revelar que a empresa conduziu uma campanha sistemática de cópia de produtos e manipulação de resultados de pesquisa na Índia para aumentar as vendas de suas próprias marcas.

A carta diz que uma série de artigos jornalísticos recentemente publicados contradizem diretamente o testemunho juramentado de altos executivos da empresa. O comitê está considerando “se um encaminhamento deste assunto ao Departamento de Justiça para investigação criminal é apropriado''.

Em resposta, a Amazon divulgou um comunicado em que nega as acusações. "A Amazon e seus executivos não enganaram o comitê, e nós negamos e procuramos corrigir o registro dos artigos imprecisos da mídia em questão”, diz a nota.

“Como afirmamos anteriormente, temos uma política interna, que vai além da política de qualquer outro varejista que conheçamos, que proíbe o uso de dados de vendedores individuais para desenvolver produtos de marca própria da Amazon. Investigamos quaisquer alegações de que esta política pode ter sido violada e tomamos as medidas adequadas", acrescenta a empresa.

Desde 2019, o Comitê Judiciário da Câmara tem investigado a competição no mercado digital. Um dos pontos apurados pelos congressistas é como a Amazon usa os dados de vendedores individuais que usam sua plataforma e se a empresa favorece, de maneira ilegal, seus próprios produtos.

Em um depoimento à subcomissão antitruste do Comitê Judicial no ano passado, Bezos disse que a empresa proibia seus funcionários de usar dados de vendedores individuais para benefício de produtos produzidos pela Amazon. Em outro depoimento em 2019, o conselheiro geral da empresa, Nate Sutton, afirmou que a empresa não usa esses dados para criar seus próprios produtos de marca ou alterar seus resultados de pesquisa para beneficiá-los.

A carta enviada pelos congressistas dá ao presidente da empresa “uma última oportunidade” de providenciar evidências para corroborar as alegações da Amazon. O documento também ressalta que “é criminalmente ilegal fazer declarações que sejam materialmente falsas, de forma consciente e intencional, ocultar um fato relevante ou, de outra forma, fornecer documentação falsa em resposta a uma investigação do Congresso".

Os congressistas deram a Jassy até 1º. de novembro para providenciar uma resposta juramentada que traga clareza sobre “como a Amazon usa dados não públicos de vendedores individuais para desenvolver e comercializar sua própria linha de produtos" e como as classificações de busca da Amazon favorecem esses produtos.

A reportagem da Reuters teve como base milhares de páginas de documentos internos da Amazon, incluindo e-mails, papéis estratégicos e planos de negócios. Eles mostraram que, pelo menos na Índia, a Amazon tinha uma política formal e clandestina de manipular os resultados da pesquisa para favorecer seus próprios produtos, bem como copiar produtos de outros vendedores.