Florence Lo/Reuters Decisão pode impactar financeiramente a empresa chinesa

A Didi Global, dona do app 99 no Brasil, confirmou nesta segunda-feira, 12, que o governo chinês mandou lojas de aplicativos removerem 25 apps da companhia e afirmou que a decisão pode impactar sua receita na região.

A Administração do Ciberespaço da China (CAC, na sigla em inglês) afirmou na semana passada que iria remover os aplicativos da Didi das lojas de apps diante de uma intensificação da fiscalização do governo sobre a empresa.

"A CAC notificou as lojas de aplicativos para retirarem os apps de suas plataformas e exigiu que a companhia cumpra estritamente com regras e legislações, e retifique o problema para garantir a segurança das informações pessoais dos usuários", afirmou a Didi em um comunicado.

Mais cedo neste mês, poucos dias antes do IPO de US$ 4,4 bilhões da Didi nos Estados Unidos, a CAC abriu uma investigação sobre a empresa e mandou interromper o processo de adesão de novos usuários, citando ameaça à segurança nacional e interesse público. O órgão regulador da internet na China ordenou, na última semana, que as lojas de aplicativos de smartphones parassem de oferecer os apps da empresa, depois de descobrir que a companhia coletou ilegalmente dados pessoais dos usuários.