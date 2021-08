Regis Duvignau/Reuters Segundo Boasberg, a reclamação original da FTC, de dezembro, não forneceu evidências de que a empresa tinha poder de monopólio no mercado de redes sociais

A Comissão Federal de Comércio norte-americana (FTC, na sigla em inglês) entrou novamente com uma queixa contra o Facebook em um tribunal federal na quinta-feira, 19, acusando a empresa de violar a lei antitruste e de manter ilegalmente um poder de monopólio.

O mesmo movimento foi visto em dezembro, quando o FTC levou à justiça um processo em que acusava o Facebook de quebrar a lei antitruste para manter concorrentes menores à distância, abocanhando rivais como Instagram e WhatsApp para eliminar a competição nas redes sociais.

O juiz James Boasberg, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, decidiu na época a favor do Facebook na ação. Segundo Boasberg, a reclamação original da FTC, de dezembro, não forneceu evidências de que a empresa tinha poder de monopólio no mercado de redes sociais.

Em sua nova denúncia, a FTC pediu novamente ao tribunal que ordenasse ao Facebook a venda do Instagram, comprado em 2012 por US$ 1 bilhão, e do WhatsApp, que comprou em 2014 por US$ 19 bilhões.

A Comissão também solicitou ao tribunal que exigisse que a empresa obtivesse aprovação prévia para futuras aquisições e que cessasse todo comportamento anticompetitivo.

"Apesar de causar insatisfação significativa do cliente, o Facebook desfrutou de enormes lucros por um longo período de tempo, sugerindo que tem poder de monopólio e que seus rivais nas redes sociais pessoais não são capazes de superar as barreiras de entrada e desafiar seu domínio", afirmou a Comissão no documento entregue à corte.