REUTERS/Phil Noble O Messenger e o WhatsApp são aplicativos do Facebook

Leia mais E se Trump não foi eleito pela rede?

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos quer ter acesso a mensagens de voz trocadas no Facebook Messenger, aplicativo de mensagem da rede social. Para isso, a Justiça pediu ao Facebook que quebre a criptografia do serviço – tecnologia considerada indispensável para manter o sigilo das mensagens.

Na última terça-feira, 14, o juiz responsável pelo caso avaliou uma ação movida pelo governo, que pretendia responsabilizar o Facebook por não fornecer informações trocadas em na plataforma. Procurados pela Reuters, Facebook e Departamento de Justiça dos EUA não quiseram comentar.

Segundo as fontes, a questão começou em Fresno, na Califórnia, como parte de uma investigação envolvendo a gangue MS-13, uma organização criminosa que atua nos EUA e na América Central. A gangue é citada por Donald Trump como símbolo da fragilidade da política de imigração do país.

Liberar essas informações para autoridades pode ser um problema para a indústria. Empresas de tecnologia argumentam que o pedido é uma violação à privacidade dos usuários.

O caso está reacendendo nos EUA o debate sobre a viabilidade de empresas de tecnologia modificarem seus produtos, muitas vezes protegidos com criptografia, para contribuir com investigações ou monitoramento do governo.

Em 2016, o FBI e a Apple travaram uma disputa legal para ter acesso aos dados do iPhone usado por um atirador que matou 14 pessoas na Califórnia. Na época, a Apple negou o acesso das informações ao governo.