Um mês após a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, publicou em seu blog nesta quinta-feira, 3, um plano detalhando como os EUA podem liderar o combate a mudanças climáticas. Para Gates, o governo deve passar a investir US$ 35 bilhões por ano em pesquisas focadas em energia limpa.

“Precisamos revolucionar a economia física mundial”, disse Gates na publicação. Na visão do bilionário, a mudança exigirá financiamento e foco do governo americano: “Ninguém mais tem os recursos para conduzir a pesquisa de que precisamos ”, afirmou.

Bill Gates diz que o investimento do governo em pesquisas relacionadas a energias limpas - que hoje é de US$ 7 bilhões por ano - deve ser aumentado em cinco vezes. “Colocar a energia em pé de igualdade com os gastos da saúde seria um primeiro passo importante que criaria mais de 370 mil empregos e, ao mesmo tempo, promoveria uma agenda de energia limpa”, disse em seu blog.

Além do maior investimento em pesquisas, Gates sugere a criação de uma rede de “Institutos Nacionais de Inovação em Energia”, que reuniria diferentes entidades com foco em áreas específicas. “Não é suficiente desenvolver uma nova forma de armazenar eletricidade que funcione apenas no laboratório - para ter impacto, a solução precisa ser prática e acessível em configurações do mundo real. A melhor maneira de garantir isso é encorajar os cientistas a iniciar suas pesquisas com um uso final em mente”, afirmou o bilionário.

Na publicação, Gates também pede um programa de incentivos fiscais e padrões de energia relacionados a soluções de energia limpa.