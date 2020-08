Matthew Childs/Reuters O governo também adicionará 38 afiliadas da Huawei em 21 países à lista negra comercial do país

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai aumentar ainda mais as restrições à Huawei, com o objetivo de cortar seu acesso a chips disponíveis comercialmente.

As medidas do Departamento de Comércio dos EUA ampliarão as restrições anunciadas em maio com o objetivo de impedir a gigante chinesa das telecomunicações de obter semicondutores sem uma licença especial — incluindo chips feitos por empresas estrangeiras que foram desenvolvidos ou produzidos com software ou tecnologia dos EUA.

O governo também adicionará 38 afiliadas da Huawei em 21 países à lista negra comercial do país, disseram as fontes, elevando o total para 152 afiliadas desde que a Huawei foi adicionada à lista pela primeira vez em maio de 2019.

O secretário de comércio norte-americano, Wilbur Ross, disse ao canal americano Fox Business que as restrições aos chips desenvolvidos pela Huawei impostas em maio "os levaram a tomar algumas medidas evasivas. Eles estavam passando por terceiros", disse Ross. "A nova regra deixa claro que qualquer uso de software ou equipamento de produção norte-americana é proibido e requer uma licença". A Huawei não comentou imediatamente.

As novas ações, com efeito imediato, devem impedir as tentativas da Huawei de contornar os controles de exportação dos EUA, disse o Departamento de Comércio.

Também confirmou que não irá estender uma licença geral temporária que expirou na sexta-feira, 14, para usuários de dispositivos Huawei e provedoras de telefonia. As partes agora devem enviar solicitações de licença para transações previamente autorizadas.

O Departamento está adotando uma autorização permanente limitada para entidades da Huawei para permitir as "pesquisas de segurança em curso, fundamentais para manter a integridade e confiabilidade das redes e equipamentos existentes."