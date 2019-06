REUTERS/Leah Millis Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) vai examinar como as práticas do Facebook afetam a concorrência digital, informou o jornal Wall Street Journal nesta segunda-feira, 3. A notícia derrubou as ações da maior rede social do mundo que chegaram a ser negociadas com queda de 9%.

A decisão da FTC faz parte de um acordo que permitiu ao Departamento de Justiça dos EUA tomar as rédeas em uma investigação contra o Google, disse a reportagem do WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O Facebook não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto a FTC se recusou a comentar.

A Reuters e outros meios de comunicação informaram na sexta-feira que o Departamento de Justiça dos EUA pode investigar o Google para determinar se a empresa de tecnologia violou as leis para garantir uma concorrência justa.

As ações da Alphabet também caíram no pregão desta segunda e chegaram a ser negociadas com perdas de até 7%, cerca de US$ 54 bilhões a menos em capitalização de mercado. A derrubada de ações foram a maior queda fora dos lucros da companhia desde abril de 2011.

A notícia no Facebook ressalta uma crescente reação dos EUA às empresas do Vale do Silício, e marca outro grande passo da administração Trump para regulamentar as maiores empresas de tecnologia e mídia social.

No último sábado, 01, o jornal Washington Post publicou que reguladores antitruste dos EUA dividiram a supervisão da Amazon e do Google, colocando a varejista sob a supervisão da FTC e o buscador sob o Departamento de Justiça.