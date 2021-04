Edgar Su/Reuters O acordo da Grab com a spac da Altimeter Capital inclui investimento privado de mais de US$ 4 bilhões por investidores

A Grab Holdings, maior empresa de transporte urbano e de entregas por aplicativo do sudeste da Ásia, anunciou nesta terça-feira, 13, acordo para uma fusão com a empresa de propósito específico Altimeter Growth Corp, assegurando uma avaliação de quase US$ 40 bilhões que abre caminho para uma listagem nos Estados Unidos.

A fusão, o maior acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês) da história, ressalta o frenesi em Wall Street em torno da sigla, já que as "spacs" levantaram US$99 bilhões nos EUA até agora este ano, após um recorde de US$ 83 bilhões em 2020.

O acordo da Grab com a spac da Altimeter Capital inclui investimento privado de mais de US$ 4 bilhões por investidores que incluem BlackRock, Fidelity International, Janus Henderson Investors e Temasek Holdings. O investimento será liderado por fundos administrados pela Altimeter Capital, que vão aportar US$ 750 milhões de dólares. As transações proporcionarão à Grab cerca de US$ 4,5 bilhões em dinheiro.

A Grab disse que sua decisão de se tornar uma empresa pública foi impulsionada por um forte desempenho financeiro em 2020, apesar da pandemia. O anúncio marca uma grande vitória para os primeiros investidores da Grab, que incluem o SoftBank e a rival chinesa Didi Chuxing, dona da 99. A Grab foi avaliada em pouco mais de US$ 16 bilhões no ano passado.

O aumento no valor da empresa valida a estratégia do cofundador da Grab, Anthony Tan, de explorar agressivamente o crescimento em novos setores e aumentar a participação de mercado ao injetar bilhões de dólares para localizar seus serviços e investir em economias de alto crescimento.

Com operações em oito países e 398 cidades, Grab é a startup mais valiosa do Sudeste Asiático. A empresa, cuja receita líquida cresceu 70% no ano passado, ainda não se tornou lucrativa. Mas a companhia espera que seu maior segmento — entregas de comida — se equilibre até o final de 2021, à medida que mais consumidores adotem o delivery de refeições após a pandemia.

A empresa teve receita líquida ajustada de US$ 1,6 bilhão em 2020 e prevê alta para US$ 4,5 bilhões em 2023. A companhia espera ter lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em 2023.