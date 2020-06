Aly Song/Reuters A função será oficialmente retirada do app na próxima atualização

O Grindr anunciou nesta segunda-feira, 1, que vai retirar os filtros étnicos das configurações de busca do aplicativo de namoro em respeito aos protestos que têm tomado conta dos Estados Unidos pela morte de George Floyd, assassinado por um policial na última semana.

A função do filtro no app era permitir que usuários pagos pudessem escolher as etnias com as quais desejavam se relacionar virtualmente. Mesmo após campanhas contra o racismo, em 2018, Landen Zumwalt afirmou ao jornal britânico The Guardian, que ainda estavam prontos para retirar a função e que o filtro poderia ajudar as minorias a se conectarem entre si.

Apesar da remoção do filtro, os usuários ainda podem encontrar preferências nos perfis visualizados. Isso, porque o Grindr trabalha com um algoritmo que tende a personalizar o feed de acordo com as escolhas de interação anteriores no app. A função será oficialmente retirada do app na próxima atualização.