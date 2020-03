A startup de patinetes elétricos Grow anunciou que a partir desta sexta-feira, 20, vai suspender seu serviço nas três cidades em que ainda opera no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A medida é para proteger funcionários e usuários do contágio do novo coronavírus, doença que registra mais de 600 casos confirmados no País.

Em comunicado, a startup afirmou que estava acompanhando a situação da doença no país e que, antes da decisão, já estava higienizando e desinfectando todos os equipamentos do serviço. Além disso, os funcionários corporativos da empresa estão trabalhando em regime de home office.

Nilton Fukuda/Estadão Serviço de patinetes da Grow está suspenso a partir desta sexta, 20

Na América Latina, a Grow também optou por suspender suas operações na Colômbia e no Peru, e segue avaliando a situação nos demais países em que está presente.