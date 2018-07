Reuters

Um grupo danificou um prédio comercial em construção do Facebook em Hamburgo no domingo, 13. De acordo com a polícia local, eles quebraram vidros, jogaram tinta e pixaram “Facebook dislike” em um muro.

O ataque ao prédio da rede social foi realizado por um grupo de 15 a 20 pessoas trajadas de roupas e gorros pretos. Uma investigação foi aberta.

Um porta-voz do Facebook disse que ninguém se feriu no incidente e que não podia comentar imediatamente um motivo possível para o ato de vandalismo.

O chefe europeu do Facebook está sob investigação na Alemanha por alegada falha da rede em remover discursos de ódio racistas.

A investigação foi anunciada no mês passado enquanto políticos e celebridades alemãs manifestavam preocupação com o aumento dos comentários anti-imigração na Alemanha no Facebook e outras mídias sociais, conforme o país se esforça para lidar com a entrada de um fluxo de refugiados.

