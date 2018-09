Bobby Yip/Reuters O serviço de entrega de comida online, Meituan Dianping, tem investimento da Tencent

A empresa de serviços de entregas de alimentos Meituan Dianping capitou US$ 4,2 bilhões na maior Oferta Inicial de Ações (IPO) do segmento de internet do mundo, disseram fontes do setor a agência de notícias Reuters. A empresa, que presta serviços semelhante ao iFood, conseguiu uma precificação perto do topo da faixa indicativa para a abertura de capital.

Apoiada pela gigante chinesa Tencente, agora a Meituan está avaliada em US$ 52,8 bilhões. Os recursos do IPO vão ajudar a empresa a se posicionar no mercado e bater de frente com a sua principal concorrente, Ele.me, que tem apoio do Alibaba. Em uma estratégia de mercado, as duas empresas estão oferecendo pesados descontos para atrair novos clientes.

A Meituan se recusou a comentar a precificação do IPO, enquanto as fontes ouvidas pela reportagens pediram para não ser identificadas.

A empresa havia fixado faixa indicativa de US$ 60 a US$7 de Hong Kong por ação em 31 de agosto, o que permitiria levantar até US$ 4,85 bilhões de dólares, se o lote suplementar de 15%, conhecido como “greenshoe”, fosse totalmente exercido após o início das negociações.